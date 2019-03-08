مريض دوسلدورف ثالث حالة شفاء من الإيدز في العالم

المواطن - متابعة

بعد يومين من شفاء ثاني مريض من فيروس الإيدز أعلن باحثون احتمالية شفاء ثالث مريض في العالم من المرض القاتل.

وأفصح الباحثون عن قرب شفاء صاحب الحالة الثالثة، وهي لرجل ألماني، معروف بلقب مريض دوسلدورف، في مؤتمر طبي في مدينة سياتل الأمريكية.

وبعد ثلاثة أشهر ونصف الشهر من الأدوية المضادة للفيروسات، وتحليل عينات من أمعائه وغدده الليمفاوية، لم تظهر أي عدوى بفيروس نقص المناعة المكتسب للحالة الثالثة، حسبما قالت آن ماري وينسينغ من المركز الطبي الجامعي في مدينة أوتريخت الهولندية.

وكان المشترك بين حالات الشفاء الثلاث عملية زرع نخاع عظمي من متبرعين لديهم طفرة نادرة في الجين المسؤول عن تكوين مستقبل (سي.سي.آر 5) في خلايا T-Cells المناعية، المقاومة لعدوى الإصابة بالفيروس.