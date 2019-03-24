مسؤول هلالي سابق: تعادل عادل بين الهلال وأُحد

المواطن - طارق سعد

ذكر الناقد الإعلامي ورئيس المركز الإعلامي سابقاً بنادي الهلال فيصل المطرفي، أن التونسي عمار السويح مدرب أُحد قلب الطاولة على نظيره الكرواتي زوران مدرب الهلال بإجباره الأخير على التعادل السلبي.

وقال المطرفي في تصريحات تلفزيونيك، إن زوران بالغ كثيراً في تحفظه واللعب بمحورين هما محمد كنو وناصر الدوسري، معتبراً أنه كان من الأولى مشاركة الأسباني سوريانو من البداية إلى جانب الفرنسي جوميز.

ووصف المطرفي النتيجة التي آلت إليها المباراة بالعادلة، عطفاً على كافة المجريات التي حدثت في المباراة.

ونصح المطرفي إدارة الهلال بالتركيز في المرحلة القادمة، في ظل منافسة الهلال الشرسة على كافة الجبهات الأربع محلياً وخارجياً.