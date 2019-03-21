مستثمر تشيلسي عن شراء الهلال : حديث سابق لأوانه

المواطن - محمد سمعه

تحدث رجل الأعمال السعودي حسن الناقور المستثمر في نادي تشيلسي الإنجليزي عن إمكانية شراء نادي الهلال إذا أُتيحت له الفرصة خلال الفترة المقبلة.

وقال حسن الناقور في برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية: حقيقة تجربتي الاستثمارية في نادي تشيلسي الإنجليزي أفادتني كثيرًا لأنه تُدرب نفسك على رئاسة مؤسسة رياضية بشكل احترافي وتكتسب خبرات مميزة في مجال الكرة والرياضة، خاصة أن مجال الرياضة عشقي منذ الصغر.

وأكمل الناقور قائلًا: لابد من الحديث عن تجربتي مع نادي الهلال والتي أفادتني لبعض من الوقت أيضًا.

وأضاف الناقور: شراء الهلال؟ هذا الحديث سابق لأوانه وبالطبع لا يوجد أي مستثمر لا يحلم بشراء الهلال أو شراء جزء من أسهمه ولكن كما قلت هذا حديث سابق لوقته وسنرى ما الذي سيحدث خاصة أن المملكة دولة متفتحة وإذا تم تخصيص الأندية فكل رجل أعمال لديه طموح وأحلام سيحققها مثل الأندية العالمية.

وتابع الناقور: أتفق مع تصريحات الأمير محمد بن فيصل رئيس مجلس إدارة نادي الهلال حيث قال بأن الزعيم والاتحاد هما قطبا الكرة السعودية، وبالنسبة لباقي الأندية فهم منافسون قد يظهرون بشكل قوي في موسم من المواسم، لكن أساس الكرة في السعودية هما الهلال والاتحاد.