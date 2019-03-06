مستشفى العيون يجري 12,200 جراحة منها 916 حالة زراعة قرنية

المواطن - الرياض

استقبل مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون أكثر من 4 ملايين مراجع منذ تأسيسه.

وكشف تقرير لإدارة شؤون المرضى في المستشفى أن عام 2018م شهد نمواً في أعداد المراجعين حيث بلغ أكثر من 257 ألف مراجع، مقارنة بـ 238 ألفا في عام 2017 ، وبين التقرير أن المستشفى قام بتشغيل العيادات المسائية لمواجهة الضغط المتزايد للمراجعين بالإضافة إلى رفع طاقته الاستيعابية لمرضى العيادات الخارجية بنسبة 20% ابتداء من عام 2019م.

وأظهر التقرير أن المستشفى نجح في إجراء أكثر من 12,200 عملية جراحية منها 916 حالة زراعة قرنية وأنسجة و9 حالات زراعة قرنية صناعية وحالة لاستبدال الخلايا المبطنة للقرنية وغشاء ديسمنت والتي أجريت لأول مرة في المملكة.

كما بين التقرير تحسنا كبيرا في أداء مركز اتصال المرضى حيث وصلت نسبة الاتصالات التي تم التعامل معها أكثر من (340) ألف اتصال مقارنة بـ(263) ألف اتصال في عام 2017م، بنسبة زيادة (29%) وجاء هذا التطور نتيجة التوسعة التي شهدها مركز اتصال المرضى وتطبيق أحدث التقنيات الاتصالية إضافة إلى برامج التحسين المستمرة لتجربة المريض التي يطبقها المستشفى.

الجدير بالذكر أن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون تصدر مؤشر الأداء العام لمركز الاتصال التفاعلي لعام 2018 من بين المدن الطبية والمستشفيات التخصصية في المملكة، محققاً المركز الأول للعام الثاني على التوالي، وكرمت وزارة الصحة المستشفى في الحفل الذي نظمته مؤخرًا بمنطقة المدينة المنورة نظير تميزه في خدمة المراجعين حيث حقق نسبة رضا تجاوزت 95% .