مستشفى القوات المسلحة بالجبيل يحقق إنجازاً جديداً

المواطن- الجبيل

في نجاح جديد يضاف لسلسلة النجاحات السابقة حصل مستشفى القوات المسلحة بالجبيل على اعتراف اللجنة الدولية المتحدة لاعتماد المنظمات الصحية (JCI) واستطاع المستشفى اجتياز التقييم الشامل للالتزام لمعايير الجودة والسلامة وتوفير أقصى درجات الرعاية الطبية التي وضعتها اللجنة مما جعله بمصاف المستشفيات ذات الكفاءة والجودة في الخدمات الصحية على مستوى المملكة.

بدورة هنأ مدير المستشفى العميد ماجد بن إبراهيم التويجري منسوبي المستشفى على الجهد الذي بذلوه لتحقيق هذا الاعتراف الذي يعتبر دافعاً للتميز والإبداع.

وبيَّن مدير المستشفى بأن هذا الاعتراف لا يعد نهاية المطاف بل هو خطوة مهمة للمستشفى ومنسوبيه في سبيل تقديم خدمة طبية ذات جودة عالية تليق بمنسوبي وزارة الدفاع وذويهم ولجميع المستفيدين من العلاج بالمستشفى وسيتبعها عدة خطوات أخرى بإذن الله.

وأكد العميد ماجد أن هذا الاعتراف جاء نتيجة لجهود حثيثة وجماعية قام بها فريق العمل بالمستشفى تكللت ولله الحمد بالنجاح حاثا الجميع على ضرورة الاستمرار في بذل المزيد من الجهد لتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة ومشدداً في ذات الوقت على ضرورة تطبيق نهج التطوير والاهتمام بأمن سلامة المرضى والسعي لكسب رضاهم دائماً.