مستشفى حراء بمكة المكرمة يشهد تجربة المريض

المواطن - مكة المكرمة

أقام مكتب الجمعية السعودية للإدارة الصحية بمكة المكرمة دورة بعنوان “تجربة المريض”، وذلك بمستشفى حراء العام، وذلك يوم الخميس الماضي.

وقدم الدورة الدكتور خالد خضر، استشاري الجودة والإدارة الصحية المشرف على إدارة تطوير الأعمال بمكتب نائب الوزير للتخطيط والتطوير بوزارة الصحة، رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للإدارة الصحية، ونائب رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للجودة.

وتضمنت الدورة العديد من المحاور التي تتعلق بمفهوم تجربة المريض وأهميتها والمعايير الأساسية لتجربة المريض والركائز الأساسية لتجربة المريض وتجارب بعض الجهات الداخلية والدولية في تحسين تجربة المريض، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الفرق بين تجربة المريض ورضا المريض ومفهوم حقوق ومسؤوليات المرضى.

كما تم الاطلاع على آلية قياس تجربة المريض والوسائل المستخدمة لقياس تجربة المريض وعلاقة تجربة المريض بجودة الخدمات الصحية وتطبيقات الجودة في المنشآت الصحية، بما يحقق تحسين تجربة المريض.

وحضر الدورة العديد من المتخصصين والمهتمين بتحسين تجربة المريض من مختلف التخصصات والقطاعات الصحية وعدد من الطلاب والطالبات.