مسك الخيرية تعلن برنامج مسك أوراكل للتدريب التعاوني لحديثي التخرج

المواطن - الرياض

أعلنت مؤسسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الخيرية (مسك الخيرية) عن موعد التقديم في (برنامج مسك أوراكل للتدريب التعاوني)، لحديثي التخرج من المرحلة الجامعية، وتوقيع عقد عمل مع أوراكل لمدة سنة كاملة، وتعد شركة أوراكل هي إحدى أضخم شركات تقنية المعلومات، حيث توفر مجموعة من التطبيقات السحابية الرائدة عالميًّا (SaaS) وتقنيات المنصات (PaaS) وخدمات البنى التحتية (IaaS)، باستخدام أحدث مراكز البيانات حول العالم.، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

نبذة عن البرنامج:

1- مسمى البرنامج (برنامج مسك وجامعة طوكيو لأنظمة الطاقة المستدامة).

2- الموقع (الرياض).

3- موعد انطلاق البرنامج (سبتمبر/أكتوبر 2019 ).

4- المدة (12 شهراً).

5- الفئة المستهدفة (الطلاب والطالبات السعوديون حديثو التخرج في المجالات التالية: علوم الحاسب وعلوم المعلومات وتخصصات إدارة الأعمال).

متطلبات التسجيل

1- التخرج حديثًا من المرحلة الجامعية ببرنامج لا يقل عن ثلاث سنوات (الخبرة العملية غير مطلوبة).

2- الطلاقة في اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابةً.

3- التمكن من مهارات التواصل شفهيًّا وكتابيًّا.

4- الشغف والالتزام وحب الإنجاز والتحديات.

5- التمكن من مهارات التحليل والإقناع وتحديد المشكلات وحلها.

6- نوصي بقراءة دليل المقابلات الشخصية الخاص بشركة أوراكل قبل التقديم لزيادة فرص اجتياز المقابلة الأولية عبر الهاتف.

7- يفضل أن يضيف المتقدمون في الملف أو السيرة الذاتية أو نموذج التقديم تفاصيل حول مشروع التخرج أو أي مشروع آخر عملوا عليه سابقًا.

المميزات:

– توقيع عقد عمل مع أوراكل لمدة سنة كاملة بالمزايا التالية: راتب شهري مُجزي، تأمين صحي مميز للمتدرب/ة والزوج/الزوجة والأبناء.

– الاستفادة من المكاتب والمرافق الخاصة بأوراكل، فضلًا عن التطوير المهني اللا محدود من خلال المواقع الإلكترونية التابعة لأوراكل.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن وينتهي بتاريخ 2019/03/24م.

طريقة التقديم:

– لمزيد من المعلومات وللتقديم من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).