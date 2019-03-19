مشروع الرياض آرت يوفر 30 ألف فرصة عمل للشباب والفتيات

المواطن - الرياض

تطرح مشاريع الرياض الكبرى التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز فرصًا استثمارية واعدة أمام القطاع الخاص بقطاعاته المتنوعة، وهو ما يؤكد على الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالمملكة.

كما تؤكد متابعة القيادة الرشيدة لمشاريع الرياض على الإرادة القوية لرفع مستوى المعيشة وتطوير البنية التحتية؛ بما يحقق تطلعات الشعب ويعكس النهضة التي تعيشها المملكة.

حقائق وأرقام حول مشروع الرياض آرت

1- مشروع الرياض آرت يعمل في سبيل إطلاق آفاق جديدة للحركة الإبداعية في العاصمة.

2- مشروع الرياض آرت يسهم في جعل مدينة الرياض حاضنة للأعمال الفنية الإبداعية، وملتقى للفنانين، والمختصين، والمهتمين من أرجاء العالم.

3- مشروع الرياض آرت يركز على جذب الفنانين، والمختصين، والخبراء، والمبتكرين؛ لتحقيق التفاعل المجتمعي مع الإبداع والمبدعين.

4- مشروع الرياض آرت يشمل ١٠ برامج تغطي الحدائق، والمنتزهات، والأحياء، والميادين، والساحات العامة، ومحطات النقل، والجسور، ومداخل المدينة، والواجهات السياحية في المدينة.

5- المشروع يحول العاصمة إلى معرض فني مفتوح عبر استثمار بوابات المدينة، وواجهاتها، وساحتها، وحدائقها، وميادينها، وجسورها، ومحطاتها؛ لعرض أكثر من ١٠٠٠ عمل ومَعلم فني لمبدعين سعوديين وعالميين.

6- الرياض آرت ينظم احتفالًا سنويًا تحت عنوان “احتفال النور” يشتمل على أعمال فنية تفاعلية، وتقنيات للصوت والضوء، يجعل من العاصمة الرياض وجهة مميزة لمحبي الفنون والإبداع.

7- الاحتفال سيسهم في إيجاد فرص مميزة أمام الفنانين المحليين والعالميين لطرح إبداعاتهم أمام سكان وزوار مدينة الرياض.

8- “الرياض آرت” يعزز التفاعل الحضاري والتبادل المعرفي والتعاون الإبداعي، ويحفز حركة السياحة والترفيه في المدينة.

9- “الرياض آرت” يوفر 30 ألف فرصة عمل جديدة للشباب والفتيات عبر مراحل تنفيذ المشروع التي تبدأ خلال النصف الثاني من العام الجاري 2019.