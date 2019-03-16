مشكلة جديدة تُلاحق اتحاد القدم

المواطن - محمد سمعه

أصبح الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة لؤي السبيعي أمام مشكلة حقيقية قبل انطلاق بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا بشهرين في بولندا.

وتحدث الإعلامي الرياضي محمد السويلم عن عدم الاهتمام بإعداد المنتخب السعودي للشباب من قبل اتحاد القدم قائلًا: منتخب الشباب هو منتخب الحلم واليوم تبقى على كأس العالم للشباب شهران فقط ولم نسمع عن أي معسكرات لتجهيز هذا المنتخب للبطولة الأقوى على مستوى العالم.

وأضاف محمد السويلم: أتمنى من لؤي السبيعي رئيس اتحاد القدم وأحمد الراشد رئيس اللجنة الفنية الاهتمام بإعداد المنتخب السعودي للشباب بصورة قوية لأنه منتخب جميل ويستحق أن نهتم به من أجل إظهار صورة المملكة بصورة مشرفة أمام العالم.

وتابع السويلم: نبرة خطابي ورسالتي لاتحاد القدم لم تكن غاضبة أو بها تحذير ولكنني حرصت على توجيهها بصورة هادئة لأنني أعلم تمامًا نية لؤي السبيعي الجيدة لتقديم الأفضل للكرة السعودية.

ويذكر أن المنتخب السعودي يتواجد في المجموعة الخامسة في بطولة كأس العالم تحت 20 عاماً حيث تضم المجموعة منتخبات” بنما ومالي والمنتخب الفرنسي”.

وكان المنتخب السعودي تمكن من الفوز ببطولة كأس أمم آسيا تحت 19 عاماً في شهر نوفمبر الماضي على حساب منتخب كوريا الجنوبية بثنائية مقابل هدف.