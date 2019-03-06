مصادر سويسرية : حياة بوتفليقة في خطر

المواطن - متابعة

أكدت مصادر سويسرية أن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة يعاني من مشاكل صحية ويحتاج إلى عناية مستمرة الأمر الذي يلقي بظلال من الشك حول قدرته على قيادة البلاد حال فوزه في الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل المقبل.

وبالرغم من الحديث عن عودة بوتفليقة إلى الجزائر قبل أيام إلا أن مقطعا مصورا وثق وجود شقيق بوتفليقة في مستشفى بمدينة جنيف قبل يومين ما يعزز عدم عودة الرئيس واستمرار تلقيه العلاج هناك.

وتقدم رئيس حملة بوتفليقة بأوارق الترشح نيابة عن الرئيس على وقع المظاهرات الشعبية الرافضة للولاية الخامسة.

وقالت صحيفة تريبون دو جنيف السويسرية إن حياة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة مهددة باستمرار وإنه يعاني من مشكلات تتعلق بالجهازين العصبي والتنفسي.