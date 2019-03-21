مصدر رعب يُهدد #الهلال و #النصر و #الأهلي مستقبلًا

المواطن - محمد سمعه

بعد حديث خالد البلطان رئيس مجلس إدارة نادي الشباب عن وجود مشروع قوي لديه لإعادة هيبة الشباب وقيادته نحو التتويج بالبطولات خلال المواسم المقبلة، من المنتظر أن يشهد الهلال والنصر والأهلي منافسة شرسة وربما بطلًا جديدًا يعود للساحة للمنافسة على لقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

صعوبة بالغة أمام الهلال والنصر والأهلي

وتُعد أندية الهلال والأهلي والنصر الأبرز في الصورة حول المنافسة على لقب الدوري خاصة أن النصر تُوج باللقب موسمي 2013-2014 و 2014-2015، كما أن الأهلي فاز بلقب الدوري في موسم 2015-2016، وتُوج الهلال بلقب الدوري آخر موسمين وهما 2016-2017 و 2017-2018.

وأكد خالط البلطان رئيس الشباب أنه سيظل رئيسًا لليث، وذلك بعد مطالبته من قِبل الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة بالبقاء رئيساً للنادي، كما أكد البلطان أن جماهير الشباب ترغب في بقائه رئيساً للنادي.

شباب جديد من الموسم المقبل

وبعد تصريحات البلطان، من المنتظر أن يقوم نادي الشباب بإجراء صفقات من العيار الثقيل بعد نهاية الموسم الجاري قد تقود الليث لتحقيق الألقاب والبطولات والغائبة عنه منذ عام 2014 حيث تُوج وقتها بلقبي كأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر السعودي، وهذا الأمر سيهدد فرصة الهلال والنصر والأهلي في المنافسة على لقب الدوري والكأس خلال المواسم المقبلة.

وسبق لنادي الشباب الفوز بلقب الدوري السعودي في ست مناسبات أعوام 1991 و 1992 و 1993 و2004و2006و 2012.

وكان خالد البلطان تولى رئاسة نادي الشباب خلفًا لأحمد عقيل بتكليف من المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السابق.