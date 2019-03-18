مصدر لـ”المواطن”: غدًا إعلان جوائز الأفضل .. ولا نية لانتظار المؤجلتين

المواطن - طارق سعد

كشف لـ”المواطن” مصدر خاص من داخل لجنة التقييم الفنية لجوائز الأفضل في الجولة الـ24 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أن الجوائز ستعلن غدًا الثلاثاء لأفضل لاعب ومدرب وجمهور.

وأشار المصدر لـ”المواطن“، أنه من الصعوبة تأجيل إعلان جوائز الأفضلية لحين لعب اللقاءين المؤجلين (الهلال- أحد) (الأهلي- الفيحاء) لضيق الوقت، ولعدم تداخل الجولات فيما بينها بحسب وصفه.

وكانت الجولة الـ24 قد شهدت تأجيل لقاءين، بسبب خوض الهلال والأهلي للقاء نصف النهائي ضمن كأس زايد للأندية العربية الأبطال.

وتبدو حظوظ المغربي عبدالرزاق حمد الله مهاجم النصر، ومدربه البرتغالي روي فيتوريا الأوفر حظًّا لنيل الأفضلية على صعيد اللاعبين والمدربين، بعد مساهمتهما في تحقيق فوز ثمين على الوحدة برباعية نظيفة، على أرض ملعب الشرائع في مكة المكرمة.