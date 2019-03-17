مصدر لـ “المواطن” : لا صحة لإقالة مدرب الحزم .. التأشيرة سبب المغادرة

المواطن - طارق سعد

صرح مصدر خاص لـ”المواطن” من داخل البيت الحزماوي، أن الروماني إيسايلا مدرب الفريق غادر إلى بوخارست بعد مباراة الاتحاد مباشرة؛ لغرض تجديد تأشيرة البقاء في السعودية، نافيًا كل الأنباء التي ربطت مغادرته إلى بلاده بإبعاده عن تدريب الحزم فيما تبقى من مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الحزم المرتبة 12 برصيد 24 نقطة، وهو في منطقة ليست ببعيدة عن صراع الهبوط الذي يخوضه الرباعي الاتحاد والباطن والفيحاء وأحد، لكن النتائج الأخيرة المخيبة للآمال ربطت مغادرة الروماني إيسايلا بإقالته من تدريب الحزم.