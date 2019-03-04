مصرف الراجحي يعلن وظائف شاغرة للجنسين.. التقديم عبر هذا الرابط

مصرف الراجحي يعلن وظائف شاغرة للجنسين.. التقديم عبر هذا الرابط

2019/03/04
الساعة 10:03 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن - الرياض

أعلن مصرف الراجحي عبر موقعه الإلكتروني توفر وظائف شاغرة للجنسين بالمدينة المنورة والرياض، بمسمى (مديرة العلاقات، وموظف المبيعات الإقليمية).

واشترط المصرف أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف:
1- مديرة العلاقات (Relationship Manager) (بالمدينة المنورة).
2- موظف المبيعات الإقليمية (Officer Regional Sales) (بالرياض)..

الشروط:
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- درجة البكالوريوس في المالية والمحاسبة والخدمات المصرفية.
3- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في الأعمال المصرفية وخبرة 5 سنوات في مجال تحويل الأموال.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن وينتهي بتاريخ 2019/05/02م.

طريقة التقديم: من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

 



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