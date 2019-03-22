مصر : الجولان أرض عربية محتلة

المواطن- القاهرة

أكدت مصر رفضها التوجه الأمريكي حيال بسط النفوذ الإسرائيلي على الجولان المحتلة مؤكدة أنها تنظر لهضبة الجولان على أنها أرض سورية محتلة.

وأكدت مصر على موقفها الثابت باعتبار الجولان السوري أرضا عربية محتلة وفقاً لمقررات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن الدولي رقم ٤٩٧ لعام ١٩٨١ بشأن بطلان القرار الذي اتخذته إسرائيل بفرض قوانينها وولايتها القضائيّـة وإدارتها على الجولان السوري المحتل، وعلى اعتباره لاغياً وليست له أيّة شرعيّة دولية.

وشدد بيان صادر من الرئاسة المصرية على ضرورة احترام المجتمع الدولي لمقررات الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة من حيث عدم جواز الاستيلاء على الأرض بالقوة.

وكانت عدة دول رفضت الموقف الأمريكي الداعم لإسرائيل حيث قالت روسيا إنها لا تزال تأمل أن تظل دعوة الرئيس ، دونالد ترامب، للاعتراف بسيادة الاحتلال الإسرائيلي على هضبة الجولان مجرد “دعوة” وألا تتحول لإعلان رسمي.