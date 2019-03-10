مضاعفة أسعار الحقوق التلفزيونية .. نافذة فساد المال القطري في فيفا

المواطن - طارق سعد

نشرت صحيفة صنداي تايمز البريطانية اليوم تقريراً موسعاً تضمن تسريبات خاصة لعملية فساد هي الأكبر في تاريخ كرة القدم، بعد نشر الصحيفة البريطانية لمعلومات تؤكد بذل قطر لحوالي 880 مليون دولار كإجمالي مبالغ للحصول على حق تنظيم كأس العالم 2022.

وكان من بين تلك المبالغ، تولي شبكة الجزيرة وعبر ذراعها الرياضية قناة الجزيرة الرياضية – لاحقاً تم تغيير المسمى إلى Beinsports – دفع حقوق تلفزيونية لمسابقات كروية بقيمة 480 مليون دولار بعد 3 سنوات من تسمية قطر مستضيفة لكأس العالم في 2010.

هذا الرقم الكبير كان مثار شك في داخل أسوار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ولكافة المراقبين المتوجسين من عملية فساد كبرى مكنت دولة صغيرة مثل قطر من حق احتضان المونديال العالمي.

واعتبر الرقم في ذلك الوقت بالمثير للشكوك، إذ يبلغ 5 أضعاف السعر التقريبي في سباق الحقوق التلفزيونية لمسابقات كرة القدم.

وبحسب الصحيفة البريطانية فإن مبلغ 480 مليون دولار الذي تعهدت به شبكة الجزيرة للحصول على الحقوق التلفزيونية، هو المحور الأكثر سخونة في ملف الرشوة الذي تعمل عليه الشرطة السويسرية هذه الأيام في قضية استضافة قطر المشبوهة لكأس العالم 2022.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن هذا المبلغ الضخم والمبالغ فيه كان وسيلة غير مباشرة لبذل المال للفاسدين في منظومة فيفا للحصول على حق الاستضافة .