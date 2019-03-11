مطار أبها الدولي يعلن توقف الحركة الجوية خلال هذه الفترة

المواطن - حسن عسيري - أبها

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، اليوم الاثنين، أن الحركة الجوية بمطار أبها الدولي بمنطقة عسير ستتوقف لمدة 9 ساعات، وذلك ابتداءً من الساعة السادسة مساء يوم الأربعاء، الموافق 27 مارس الجاري، وحتى موعد تشغيل مطار أبها المؤقت في تمام الساعة الثالثة فجرًا من يوم الخميس، الموافق 28 مارس الجاري، بالتوقيت المحلي للمملكة.

وأوضحت هيئة الطيران المدني، أنها ستبدأ في تشغيل المدرج المؤقت لمطار أبها الدولي ابتداء من يوم 28 مارس الجاري، وذلك لمدة شهرين، مضيفة أن المدرج المؤقت سيحل بديلًا عن المدرج الرئيسي للمطار، الذي سيتم تطويره وإعادة تهيئته لاستيعاب الطائرات الكبيرة وعريضة البدن، وذلك بهدف مواكبة زيادة المسافرين ونمو عدد الرحلات في مطار أبها الدولي.

وأشارت هيئة الطيران المدني، إلى أنها تقوم حاليًّا بمشروع توسعة لصالات المطار ومدرجه الرئيسي، وتشتمل على زيادة عدد بوابات الرحلات الداخلية إلى أربع بوابات بمقاعد انتظار تتسع إلى 750 مقعدًا، مع إمكانية زيادة عدد البوابات إلى ست، حسب الحاجة التشغيلية للمطار.

وكذلك زيادة عدد بوابات الرحلات الدولية إلى بوابتين بمقاعد انتظار تتسع إلى 300 مقعد، ورفع الطاقة الاستيعابية من 1,1 مليون مسافر سنويًّا إلى مليونين وخمسمائة ألف مسافر سنويًّا.