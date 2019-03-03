مطار إسطنبول.. يد تحمل الورود للإسرائيليين والهراوات للعرب!

المواطن - الرياض

يد تحمل الورود وأخرى تحمل الهراوات.. فالأول مدخل تركيا المخصص لغير العرب وتحديدًا الإسرائيليين، والآخر مخصص للعرب؛ في تناقض يحطم مبادئ مزعومة يرفعها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ويحطمها بعرض الحائط دون خجل!

والبساطان أمام أقدام الزوار واحد.. أمام الإسرائيليين أحمر يكتسي بالورود الملقى أرضًا ترحيبًا وسرورًا وفي نهايته تقف السيارة الفارهة لتعكس النفاق التركي، أما أمام العرب المخدوعين فهو بساط ملوث بالدماء والتهديدات التي لخصها كاريكاتير بكلب وحشي يمسكه فرد أمن تابع لنظام أردوغان لإخافة السياح العرب.

ولا يخجل النظام التركي من تهديد السياح العرب، بل يتفاخر بأنه سيلقي بهم في غياهب السجون ويلقيهم من العذاب ألوانًا، ليرسخ تاريخًا دمويًّا جديدًا يضاف لسجلات سابقة أزهقت روح الإنسانية وجعلت من الديكتاتورية سندًا لنظامه الهش.