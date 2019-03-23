مطعم هرفي ينزع ستائر العائلات .. مع أو ضد؟

المواطن - الرياض

أثار مطعم هرفي في جدة والرياض حالة من الغضب، بعد إعلان نزع ستائر العائلات في مطاعمه، حيث أكد البعض أن هذه الخطوة تضرب الخصوصية لدى الكثير من العائلات السعودية.

وطالب مواطنون ومقيمون بمقاطعة المطعم؛ لأن ما قام به “عمل مخزٍ وعارٌ” بحسب وصفهم، مدشنين وسمًا باسم “مقاطعة مطعم هرفي”.

وتعجب سعود الفوزان بقوله: أستغرب من البعض كل إجازة يذهبون ويصطحبون زوجاتهم وبناتهم إلى دبي وماليزيا وأوروبا ويأكلون بالمطاعم المكشوفة، وعندما أزال الستار هرفي قلتم مقاطعة المطعم.. ليس غريبًا عليكم لقد عارضتم كل شيء من التلغراف حتى أبو كمرة وفي النهاية أنتم روادها أجزم أنني سوف أجدكم أنتم وزوجاتكم بهرفي غدًا.

وقال إبراهيم المنيف: طالما أن هناك فئة كبيرة من العوائل السعودية لحد الآن تطلب الخصوصية في المطاعم، فمن حقهم أن يُخصّص مكان يكون فيه البارتشن “اختياري”! بحيث يكون المكان مكشوف في الأصل، ولكن إذا تم طلب البارتشن، يتم توفيره له، يفترض مراعاة جميع فئات المجتمع، واحترام خصوصيتهم.

وعلق وليد بقوله: من لا يحترم خصوصيتي مع أهلي لا يشرفني الشراء منه.

وقالت نورا: أنا وكل صديقاتي وأهلنا مستحيل نأكل في مطاعم المولات أو المطاعم التي يكشف فيها من خلفي ما أفعله.. حتى الكلام لا نأخذ راحتنا فيه.. مخجل أن أرى طاولات بنات بمطعم مفتوح بدون حواجز وضحكات وسوالف توصل لآخر جدار.. الخصوصية والحياء والستر هو الأصل في هويتنا وليس العكس.

ولكن في المقابل، تعجب البعض من الحملة ومطلب مقاطعة المطعم؛ لأن ساحات مطاعم المولات والحدائق التي يتوجه لها البعض لا توجد بها أي ستائر في الأصل.