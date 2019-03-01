مظاهرات الجزائر تقترب من قصر بوتفليقة

المواطن - متابعة

خرج آلاف الجزائريين في مظاهرات بالعاصمة الجزائر اليوم الجمعة، مناهضة لترشيح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة، في انتخابات الرئاسة في أبريل المقبل.

ودفعت السلطات الأمنية بتعزيزات أمنية في محيط قصر الرئاسة الجزائرية والمقار الحكومية والاستراتيجية، وفرضت طوقًا أمنيًا في مختلف الشوارع الرئيسية تحسبًا للمظاهرة.

وأشارت مصادر إعلامية إلى أن المتظاهرين أكدوا تمسكهم بالطابع السلمي للاحتجاجات، لافتًا إلى أن الشرطة لجأت لاستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

وكان رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى، قد حذر المحتجين من تكرار السيناريو السوري، ودعا الشباب إلى “التعقل وتجنب التضليل”، ورحب بسلمية المتظاهرين في المسيرات التي شهدتها البلاد.