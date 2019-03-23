معسكر دبي طريق #الفيحاء لاستعادة توازنه

المواطن - مروة نبيل

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء معسكره في مدينة دبي الإماراتية، اليوم السبت، أملًا في تحقيق انطلاقة أفضل في المباريات المقبلة بمنافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتراجعت نتائج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال الفترة الماضية، حيث يحتل المركز قبل الأخير في جدول ترتيب المسابقة المحلية برصيد 19 نقطة، ويُلاحقه شبح الهبوط.

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء تحت قيادة المدرب الجزائري نور الدين زكري 3 مباريات ودية في معسكر دبي، ولم تكن النتائج إيجابية بالقدر الكافي، حيث إنه هُزم أمام اتحاد كلباء والنصر، وفاز على عجمان فقط.

وعلى الرغم من عدم الفوز في أول مباراتين بمعسكر دبي، إلا أن أداء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء تحسن، وقام نور الدين زكري بمعالجة الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلال الفترة الماضية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء لمواجهة نظيره الباطن، يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ25 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.