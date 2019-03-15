معلومات حول برينتون تارنت منفذ الهجوم الإرهابي في نيوزيلندا

المواطن - متابعة

اعترف رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، بأن منفذ أحد الهجومين على مسجدين في نيوزيلندا، الجمعة، متطرف يميني أسترالي.

وقال موريسون إن إطلاق النار على أحد المسجدين المستهدفين في كرايس تشيرش نفذه مواطن أسترالي، وصفه بأنه إرهابي متطرف يميني عنيف، مشيراً إلى أن سلطات نيوزيلندا تتولى التحقيق.

وبث الإرهابي مقطع فيديو أكد فيه أن اسمه برينتون تارنت.

وقُتل حوالي 49 شخصًا وأصيب العشرات بينهم مواطن سعودي عندما فتح شخص واحد على الأقل النار على مسجدين في منطقة كرايس تشيرش في نيوزيلندا اليوم الجمعة.

وقال مفوض الشرطة النيوزيلندية مايك بوش، إنه تم احتجاز أربعة أشخاص، ثلاثة رجال وامرأة، وأشار إلى أنه تم العثور على عدد من السيارات المفخخة بالقرب من موقع الحادث، الأمر الذي يشير إلى عمل إرهابي مُخطط له من الدرجة الأولى.

وأوضح بوش أن العديد من المتفجرات كانت مرتبطة بالسيارات، بما يشير إلى أن هذا العمل يندرج تحت الأنشطة الإرهابية والعنيفة على مستوى العالم.

وقال مفوض الشرطة النيوزيلندية مايك بوش، إنه تم احتجاز أربعة أشخاص، ثلاثة رجال وامرأة، وأشار إلى أنه تم العثور على عدد من السيارات المفخخة بالقرب من موقع الحادث، الأمر الذي يشير إلى عمل إرهابي مُخطط له من الدرجة الأولى.

وأوضح بوش أن العديد من المتفجرات كانت مرتبطة بالسيارات، بما يشير إلى أن هذا العمل يندرج تحت الأنشطة الإرهابية والعنيفة على مستوى العالم.

وقال شهود لوسائل الإعلام إن رجلاً كان يرتدي ملابس عسكرية مموهة ويحمل بندقية أوتوماتيكية بدأ يطلق النار عشوائيًا على الناس في مسجد النور.