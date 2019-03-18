معلومات عن غوكمان تانيس المتورط بالهجوم الإرهابي في هولندا

المواطن - متابعة

تلاحق الشرطة الهولندية شخصًا تركيًّا يدعى غوكمان تانيس المشتبه في قيامه بإطلاق النار داخل الترام؛ ما أدى إلى مقتل 3 وإصابة 9.

فيما يلي بعض المعلومات المتاحة عن المتهم..

اسمه غوكمان تانيس وباللغة التركية: Gökman Tanis.

السن: 37 سنة

بلد الميلاد: تركيا

تمت محاكمة المشتبه به غوكمان تانيس في أوتريخت يوم 4 مارس فيما يتعلق بقضية اغتصاب.

تم تسجيله كسجين، لكنه كان طليقًا حسب تقارير هيت بارول.

وكانت الشرطة الهولندية قالت: إنها لا تستبعد وجود خلفيات عائلية إلى جانب الدوافع الإرهابية للاعتداء الذي وقع في ترام أوتريخت وأسفر عن وقوع ضحايا وقتلى.

ورفعت السلطات درجة مستوى التحذير الأمني هناك لأعلى مستوى، كما تمت مناشدة المواطنين التزام المنازل لعدة ساعات.

وكتبت شرطة أوتريخت على تويتر: “الشرطة تطلب منكم البحث عن غوكمان تانيس (37 عامًا) المولود في تركيا؛ لعلاقته بحادث هذا الصباح”، محذرة في الوقت نفسه من “الاقتراب منه”.