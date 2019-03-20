معهد التربية الفكرية غرب الرياض يحتفي بـ اليوم العالمي لمتلازمة الداون

المواطن - حسن عسيري - الرياض

يقيم معهد التربية الفكرية غرب الرياض، وبالشراكة الإستراتيجية مع مجموعة تواصل التطوعية لذوي الإعاقة وأسرهم، وبإشراف وحدة التربية الخاصة بمكتب تعليم الشفا، يوم غد الخميس 21 مارس، “ملتقى التربية الخاصة بمناسبة اليوم العالمي لمتلازمة الداون”، بفندق الإنتركونتيننتال، حيث يحوي الملتقى على أوراق عمل متخصصة في التربية الخاصة ومجالاتها، بالإضافة لورش عمل تطبيقية ومعرض مصاحب.

وأعربت مديرة مكتب التعليم بالشفاء، الأستاذة نورة الكنعان، عن سعادتها البالغة في استضافة مكتب التعليم بالشفاء ملتقى التربية الخاصة 2019 بمناسبة اليوم العالمي لمتلازمة داون مشيدة بالجهود المبذولة في إنجاح هذه المحفل العلمي، مشيرة لحرص مكتب التعليم بالشفا على بذل كل ما شأنه تحقيق رؤية المملكة 2030 في مجالات التربية الخاصة وخدمة ذوي الإعاقة.

نداء الحميد، رئيسة وحدة التربية الخاصة في مكتب التعليم بالشفا، قالت: إن الوحدة دأبت على دعم برامج التربية الخاصة في كل المجالات سعيًا منها لتحقيق رؤية المملكة في دعم ذوي الإعاقة وأسرهم معربة عن شكرها لكافة المشاركين والمتحدثين في الملتقى.

كما أعربت الأستاذة نورة محزري قائدة معهد التربية الفكرية/ شفا، عن دور المعهد التثقيفي والتوعوي في التربية الخاصة وحرص المعهد على مواكبة آخر التطورات في مجالات التربية الخاصة وتشجيع الكادر التعليمي والإداري على أداء رسالته المجتمعية داخل أسوار المعهد وخارجه.

كما أفادت الأستاذة حنان الشمري، مؤسس ورئيس مجموعة تواصل التطوعية لذوي الإعاقة وأسرهم، عن دور المجموعة التطوعي الدائم في التربية الخاصة ومجالاتها والحرص على تنظيم مثل هذه الملتقيات بشكل دؤوب، كما قدمت الأستاذة حنان شكرها وتقديرها لكافة المتحدثين والمتحدثات في الملتقى الذين قدموا وقتهم وجهدهم خدمة للمجتمع.