مغردون يعددون صفات الصديق الخاص

المواطن - الرياض

عدد مغردون أبرز الصفات التي يبحثون عنها في الصديق المقرب منهم وذلك عبر وسم “من صفات الصديق الخاص ” الذي تصدر الترند السعودي خلال ساعات.

في البداية قال الدكتور سعودي العتيبي : الصديق الخاص هو من تتكئ على قلبه لا على كتفه لأن القلب لا يخذل كالبدن هو من يتفقدك كما تتفقد الأم صغيرها هو من يقرأ وجعك من نظرة عينك ” إنَّ الله تعالى إذا أحب عبداً تفقده كما يتفقد الصديق صديقـه ”

بندر العنزي استعار مقولة ابن الأثير التي لخّص فيها الصداقة في جملة عظيمة تقول : الصديق من ماشى أخاهُ على عرَجِه ، إن رأى سيئةً وطِئها بالقدمْ ، وإن رأى حسنة رفعها على علَم”.

وأضافت شريفة الأحمد: يكفيك أن تملك شخصًا لا يتذمر من مزاجيتك، صديق رائع، تشعر دائمًا بوجوده حولك وكأنّه غيمة أينما ذهبت يُحيطك ظله حتى ولو كانت بينكم مسافات، وما أن تميل برأسك تجد كتفه بجانبك ليسندك، لا يعاتبك على غيابك ولا على قلّة سؤالك لأنه يعرف من تكون.

وقال محمد الفهد : بعض الصُحبة : “انتِماء وأمان واكتِفاء ، فبعض الصُحبة خُلقوا بلسمًا شافياً مثل طوق الورد على القلب ، فصاحبي هو الذي يقف بجانبي كي يدفع عني كل ما يضرني ، يُمسك بيدي ، ويخرجني من ظلمتي ، يضحك على حزني حتى يصغر ويبهت في عيني .”

أما ” مشعل ” فقال : لا يتلون ولا يتغير ولا يخون لا يخذلك ولا يطعن بالظهر لا يكرهك لا يحقد عليك تجــده في فرحك وحزنك ويستوعب صمتك وثرثرتك ويسأل عنك ويتفقدك بحضورك وغيابك لا يملك ويكتمك سراً لا يبوح بك ويتجود بك في أسوأ حالاتك وانفعالاتك ولا يغادرك ويبحث عن غيرك ولا يتصيد زلاتك.