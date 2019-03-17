مفاجأة.. إرهابي الهجوم على المسجدين في نيوزيلندا اتبع أسلوب الذئب المنفرد الداعشي

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

ازداد خلال الساعات القليلة الماضية، اللغط بشأن حادث المسجدين بمدينة كرايستشيرش في نيوزيلندا صباح يوم الجمعة الماضي، والذي أودى بحياة 50 شخصًا كانوا من بين المصلين في مسجد النور.

وفي أعقاب الحادث أوقفت الشرطة في نيوزيلندا مجموعة من الأشخاص، لاعتقادهم بضلوعهم في الحادث الإرهابي الذي هز قلوب العالم على مدى اليومين الماضيين.

وقالت الشرطة النيوزيلندية: إن الإرهابي برينتون تارانت استعان بطريقة “الذئب المنفرد” لتنفيذ العملية الإجرامية، وهو الأمر الذي يعني أنه كان بمفرده دون إطلاع أحد على تفاصيل العملية.

ويُنظر بشكل متزايد إلى إطلاق النار الجماعي على المصلين في مسجدين في نيوزيلندا باعتباره هجومًا إرهابيًا بطريقة الذئب المنفرد، خاصة بعد أن قالت الشرطة إن شخصين تم احتجازهما في أعقاب ذلك لم يكن من المحتمل أن يكونا متورطين بالهجوم.

طريقة الذئب المنفرد هي الوسيلة التي استخدمها تنظيم داعش الإرهابي في شن هجمات إرهابية داخل البلدان الأوروبية بدون تنظيمات أو جماعات، وهو الأمر الذي كان يمثل الوسيلة الوحيدة المتاحة للتنظيم الإرهابي لحث أعضائه عبر الإنترنت لشن هجمات إرهابية في البلاد الغربية التي يعيشون فيها.

وعادة ما تكون العمليات الإرهابية بترتيب مشترك بين عدد من الجناة والضالعين في تلك المهمة، إلا أن تارانت لم يكن مُنسقًا مع أي شخص قبل الإقدام على عمله الإرهابي.