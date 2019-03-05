مفاجأة بقضية كارلوس غصن رئيس شركة نيسان السابق

مفاجأة بقضية كارلوس غصن رئيس شركة نيسان السابق

2019/03/05
الساعة 11:43 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

قضت إحدى محاكم العاصمة اليابانية طوكيو، بإطلاق سراح رئيس شركة “نيسان” السابق كارلوس غصن، بعد أكثر من 3 أشهر من توقيفه.

واستندت المحكمة في قرارها في قضية كارلوس غضن إلى أن احتمالات فرار قطب السيارات الفرنسي أو عبثه بالأدلة ضئيلة للغاية، حسب ما أفادت شبكة “أتش أن كي” التلفزيونية العامة.

وسيفرج عن كارلوس غصن اعتبارا من اليوم بكفالة مالية قدرها مليار ين ياباني (8 ملايين يورو).

ويقبع قطب السيارات السابق الفرنسي اللبناني البرازيلي في سجن بطوكيو منذ 19 نوفمبر بثلاث تهم تتعلق بمخالفات مالية، ورفضت المحكمة طلبين للإفراج عنه بكفالة خشية سفره أو إتلافه أدلة الإدانة.

 



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