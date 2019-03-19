مفاجأة.. منع حادث الطائرة الإثيوبية كان ممكنًا!

المواطن - متابعة

في الوقت الذي تستمر فيه التحقيقات لكشف غموض تحطم طائرة بوينغ 737 ماكس 8 التابعة للخطوط الجوية الإثيوبية، بدأت تحقيقات أخرى من قبل وزارة النقل الأمريكية، تتعلق بأنمطة التوقف المفاجئ لهذا الطراز.

وبحسب صحيفة “وول ستريت جورنال”، تحقق وزارة النقل الأمريكية في صحة إجراءات تصديق إدارة الطيران الاتحادية، على طائرات بوينغ من الطراز 737 ماكس 8 المنكوب بعد أن حظرت دول العالم تحليقه في أجوائها.

وأمر المفتش العام في الوزارة بتأمين ملفات كمبيوتر تابعة لطراز بوينغ 737 ماكس 8، ويشمل التحقيق نظام منع التوقف المفاجئ والذي قد يكون لعب دورًا في حادث تحطم الطائرتين.

وما قد يكون مفاجئًا أن هذا التحقيق ليس جديدًا، بل إنه بدأ بعد حادثة تحطم طائرة لايون إير الإندونيسية قبل أشهر، وهو ما يطرح تساؤلات عن سبب عدم اتخاذ إجراءات احترازية لوقف استخدام الطائرة قبل أن تقع كارثة الطائرة الإثيوبية، وهل كان حقًّا منع تحطم الطائرة الإثيوبية ممكنًا عبر ذلك التحقيق الأول السابق لوقوع الحادثة.