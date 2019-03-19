مكافآت بريجوفيتش تُثير الجدل.. ورئيس #الاتحاد يُعلق

المواطن - مروة نبيل

أثار الصربي ألكسندر بريجوفيتش حالة من الجدل خلال الفترة الماضية، بعدما ترددت أنباء عن حصوله على مكافآت استثنائية مع كل هدف يُحرزه مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد هذا الموسم.

وأبدت الجماهير استياءها الشديد من المبالغ المالية الضخمة التي سيحصل عليها بريجوفيتش من نادي الاتحاد نظير هز الشباك، بالإضافة إلى حصوله على راتب ضخم خلال 4 مواسم ونصف الموسم مدة تعاقده مع العميد.

وأنهى رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد لؤي ناظر الجدل المُثار حول بريجوفيتش، مؤكدًا أن اللاعب الصربي يحصل على مكافآت الفوز كباقي لاعبي الفريق الأول، على أن يتقاضى حوافز أخرى حال وصوله إلى عدد معين من الأهداف.

وأوضح لؤي ناظر في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن الحوافز المالية والمكافآت التي يتقاضاها بريجوفيتش أقل كثيرًا عما هو متداول في وسائل الإعلام.

وتعاقد نادي الاتحاد مع بريجوفيتش صاحب الـ28 عامًا، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وشارك مع الفريق الأول لكرة القدم في 7 مواجهات حتى الآن، وأسهم في تسجيل 3 أهداف، بعدما أحرز هدفين وصنع آخر.

وتأمل الجماهير الاتحادية في ظهور بريجوفيتش بمستوى مميز خلال الفترة المقبلة ومواصلة هز الشباك، لتحسين مركز الفريق الأول في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يقع في المركز الـ13 برصيد 22 نقطة.