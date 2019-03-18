مكافأة مدى الحياة لـ فتى البيضة الأسترالي ويل كونولي

مكافأة مدى الحياة لـ فتى البيضة الأسترالي ويل كونولي

2019/03/18
الساعة 9:25 صباحًا
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

أصبح الفتى الأسترالي ويل كونولي، حديث الساعة، بعد أن ظهر في مقطع فيديو يضرب سيناتوراً أستراليًا بالبيضة على رأسه بعد تصريحاته المعادية للمسلمين والعنصرية عقب الهجوم الإرهابي على مسجدين في نيوزيلندا، في بث مباشر على الهواء.

وبعد الواقعة، حصل الفتى على أكثر من مكافأة، تعبيرا عن الإعجاب بتصرفه، تجاه السياسي الذي حاول أن يبرر هجوم المسجدين في نيوزيلندا.

وحصل الفتى ويل كونولي الذي لقب بـ”فتى البيضة”، على تذاكر دخول مجانية إلى مهرجانات فنية أعلنت فتح أبوابها له مدى الحياة.

وأعلن مهرجان ”رولنيج لاود” الموسيقي بمدينة ميامي الأميركية، وهو أكبر مهرجان ”هيب هوب” في العالم؛ منح تذاكر دائمة للفتى الشجاع.

يذكر أن التبرعات المالية لصالح الشاب تجاوزت الـ 40 ألف دولار في غضون يومين.



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