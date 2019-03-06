مكافحة التبغ ترصد المخالفين في المنشآت الصحية وتُقيم عددًا من البرامج التوعوية

المواطن - حفر الباطن

نفذت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ جولات رقابية استهدفت عدداً من المراكز الصحية التابعة لها، وذلك تطبيقًا لقرار وزارة الصحة بمنع التدخين في حرم منشآتها، والتي تهدف إلى رصد المخالفين وخلق بيئة عمل محفزة وخالية من التدخين والتدخين القسري.

وعلى الجانب التوعوي أقام برنامج مكافحة التدخين بصحة حفر الباطن ركناً توعوياً يهدف إلى التعريف بمضار التدخين في المعرض المصاحب لليوم العالمي للدفاع المدني استفاد منه أكثر من 900 زائر.

كما أقام البرنامج محاضرة توعوية عن التدخين والتدخين القسري وأضراره على الفرد والمجتمع في الكلية التقنية بحفر الباطن، إضافة إلى إقامة فعالية توعوية في كلية العلوم للبنات بجامعة حفر الباطن مع تخصيص رقم خاص للتواصل مع الطبيبة المعالجة للإجابة على جميع الاستفسارات.

وزار البرنامج عيادة مكافحة التدخين بالسجن العام والتي تخدم النزلاء الذين تم عزلهم بعنابر خاصة عن المدخنين؛ لتوفير بيئة صحية ملائمة لهم، ومتابعة برنامجهم الخاص ومواصلة تحفيزهم للإقلاع عن هذه الآفة.