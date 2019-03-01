ملعب الجوهرة المشعة يحتضن 100 مليون في ديربي جدة

المواطن - محمد سمعه

يستعد النادي الأهلي لمواجهة فريق الاتحاد، اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.

ويذكر أن ديربي جدة اليوم يشهد رقمًا مميزًا؛ حيث يحتضن 22 لاعبًا تصل قيمتهم إلى 100 مليون يورو، وذلك بسبب القيمة التسويقية للاعبي الفريقين.

وتصل القيمة التسويقية لنجوم الأهلي حوالي 59.68 مليون يورو، بينما تصل القيمة التسويقية للاعبي الاتحاد حوالي 40.03 مليون يورو؛ ليكون المجموع الكلي 100 مليون يورو للفريقين.

ويأمل نادي الاتحاد في أن يُحقق نتيجة إيجابية بالفوز على الأهلي؛ وذلك لإنعاش آماله في البقاء في دوري المحترفين وتفادي الهبوط، بينما يرغب الأهلي في الفوز للعودة إلى المركز الرابع والمربع الذهبي بعد خسارته في آخر جولتين أمام ناديي النصر والفتح.

ويذكر أن النادي الأهلي سيواجه فريق الهلال في نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال بعد التأهل على حساب نادي الوصل الإماراتي.

وكانت مباراة الذهاب بين فريقي الأهلي والاتحاد انتهت لصالح الراقي بثلاثية مقابل هدف، في مباراة كانت أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في الخامس والعشرين من شهر نوفمبر الماضي.

ويذكر أن نادي الاتحاد كان أقال المدرب الكرواتي سلافين بيليتش بسبب سوء النتائج، وقرر تعيين المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا حتى نهاية الموسم الجاري.

وخسر الاتحاد من نادي الهلال يوم الخميس الماضي في كلاسيكو الكرة السعودية بثنائية نظيفة أحرزها كل من الفرنسي غوميز واللاعب سالم الدوسري.