ملعب الجوهرة .. فأل حسن لـ #الأهلي في دوري أبطال آسيا

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة الأهلي ضد السد القطري التي ستُقام، اليوم الثلاثاء، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

ويتسلح الفريق الأول لكرة القدم بالراقي بعاملي الأرض والجمهور في مباراة الأهلي ضد السد القطري اليوم، لتحقيق انطلاقة قوية في منافسات دوري أبطال آسيا 2019، خاصة أن ملعب الجوهرة المشعة فأل حسن على الراقي في البطولة القارية.

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بالراقي 14 مباراة في بطولة دوري أبطال آسيا على ملعب الجوهرة المشعة منذ افتتاحه في مايو عام 2014، ولم يخسر عليه سوى مواجهة واحدة ضد العين الإماراتي عام 2017.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بالراقي من الفوز في 9 مباريات ببطولة دوري أبطال آسيا على ملعب الجوهرة المشعة، وخيم التعادل على نتيجة 4 لقاءات فقط.