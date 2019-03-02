ملكة جمال تركيا تترك مسكنها بسبب ورد ورسائل معجب ولهان

المواطن - متابعة

مضايقات المعجبين لنجومهم المفضلين قد تكون مزعجة بالرغم من حسن نية البعض إلا أنها تتسبب في الكثير من المشاكل للفنانين والمشاهير للدرجة التي تدفع البعض منهم للاستعانة بحراسة خاصة أو حتى استدعاء الأمن إذا لزم الأمر.

ومؤخراً كشفت الفنانة التركي إيبوكي بوسات، أنها انتقلت من الإقامة في منزلها للعيش في حي آخر بسبب تعرضها إلى مضايقات من أحد المعجبين.

وأضافت بوسات أنها كانت تتعرض إلى مضايقات من قِبل أحد المعجبين خلال الفترة الماضية، إذ كان يقوم بإرسال الورود لها بشكل مستمر بالإضافة إلى تركه لرسائل أسفل باب منزلها.

والمعروف أن بوسات هي ممثلة تركية وصاحبة لقب ملكة جمال تركيا وهي من مواليد 1995 رياضتها المفضلة ممارسة السباحة بشكل مستمر وهي تهوى السفر والتصوير، والعزف على الجيتار.