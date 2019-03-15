ملك الأردن : مذبحة نيوزلندا الإرهابية توحدنا للاستمرار في محاربة التطرف والكراهية

ملك الأردن : مذبحة نيوزلندا الإرهابية توحدنا للاستمرار في محاربة التطرف والكراهية

2019/03/15
الساعة 4:05 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

أعرب الملك عبدالله بن الحسين عن خالص تعازيه في ضحايا الهجوم الإرهابي على مسجدين في نيوزلندا والذي أسفر عن مقتل وإصابة 100 شخص.
وقال الملك عبدالله الثاني في تدوينة له عبر موقع تويتر: المذبحة البشعة، التي استهدفت مصلين يؤدون عباداتهم آمنين في مسجدين بنيوزلندا، هي جريمة إرهابية صادمة ومؤلمة توحدنا للاستمرار في محاربة التطرف والكراهية والإرهاب الذي لا دين له. الرحمة لأرواح الضحايا الأبرياء، والعزاء لأسرهم وأمتنا الإسلامية جمعاء.
وتأكد حتى الآن إصابة مواطن أردني وطفلته في الحادث الإرهابي وتم نقلهما إلى المستشفى لكن حالتهما حرجة.

 



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