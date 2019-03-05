مليونير يعرض ابنته للزواج مقابل 315 ألف دولار بلا شروط

مليونير يعرض ابنته للزواج مقابل 315 ألف دولار بلا شروط

2019/03/05
الساعة 3:48 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, غرائب
1835
0
طباعة
المواطن - متابعة

في واقعة غريبة عرض مليونير ابنته التي تجيد اللغة الإنجليزية بطلاقة للزواج، مقابل مبلغ يزيد على 300 ألف دولار.

المليونير التايلاندي أرون رودثونغ أكد أنه مستعد لمنح أي رجل يقبل بابنته كارنسيتا، البالغة من العمر 26 عاما، مبلغا يعادل 315 ألف دولار وأن يسجل ملكيتها العقارية وأعمال العائلة باسمه.

ويملك المليونير، البالغ من العمر 58 عاما، مزرعة فواكه مزدهرة ومثمرة، تقدر قيمتها بعدة ملايين من الدولارات، في مقاطعة تشوبهون، جنوبي تايلاند.

وقال الأب المليونير إنه لا يوجد قيود على جنسية المتقدم للزواج من ابنته ومن يقع عليه الاختيار، طالما أنه سيعمل جاهدا وأن يساعد في سعادة ابنته.

وتابع “أريد رجلا يعتني بأعمالي ويحافظ على استمراريتها.. لا أريد شخصا يحمل شهادة بكالوريوس أو ماجستير أو دكتوراه”.



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم