ممنوع اللمس والـ Selfie .. شروط غريبة لمشاركة ميسي في لقاء الأرجنتين والمغرب

المواطن - محمد سمعه

حدد الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم الشروط الواجب توافرها لنظيره الاتحاد المغربي من أجل إشراك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في مباراة الأرجنتين والمغرب الودية والتي تُقام في شهر مارس الجاري.

وتناقلت وسائل الإعلام العالمية شروط الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم لنظيره المغربي والتي جاءت كالتالي:

غير مسموح للجمهور أو لاعبي المنتخب المغربي بالتقاط صور مع ميسي قبل المباراة أو بعدها.

2. غير مسموح للصحافة ووسائل الإعلام في المغرب بإجراء حوارات مع ميسي.

3. عدم الإفصاح عن الفندق الذي يقيم فيه ميسي والمنتخب الأرجنتيني من قبل وسائل الإعلام المغربي.

4. التأكيد على لاعبي منتخب المغرب بعدم التدخل العنيف على ميسي خلال المباراة.

ويذكر أنه من المقرر للمنتخب المغربي مواجهة المنتخب الأرجنتيني وديًا في مدينة الرباط في السادس والعشرين من شهر مارس الجاري، خلال مباريات أجندة الفيفا.

وكان المنتخبان المغربي والأرجنتيني شاركا في بطولة كأس العالم 2018 والتي أقيمت بروسيا، حيث ودع المغرب المونديال من الدور الأول، بينما ودع منتخب الأرجنتين البطولة من دور ثمن النهائي بعد الخسارة من المنتخب الفرنسي.