مناورة تُجهز #الهلال لـ #أحد .. والإنفلونزا تبعد جيوفينكو

المواطن - مروة نبيل

أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مرانه الرئيسي، مساء أمس الخميس، استعدادًا لمباراة أُحد، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ24 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبدأ الجهاز الفني المران بتدريبات فنية متنوعة، وطبق المدرب الكرواتي زوران ماميتش تدريبات تكتيكية، وخاض اللاعبون مناورة على كامل مساحة الملعب، قبل أن يُختتم التدريب بتطبيق جمل فنية.

ولم يُشارك النجم الإيطالي سيباستيان جيوفينكو في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الجماعية، نظرًا لتعرضه لإنفلونزا.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مرانًا مغلقًا، مساء اليوم الجمعة، وسيُطبق زوران ماميتش الخطة التي سينتهجها في مباراة أُحد.

وقبل مباراة الهلال ضد أُحد في الجولة الـ24، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم صدارة ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 56 نقطة، فيما يتذيل الفريق الأحدي الترتيب برصيد 14 نقطة.