منتخب الأرجنتين ضد فنزويلا .. رقمان سلبيان.. هزيمة نادرة.. وإصابة ميسي الأبرز

المواطن - مروة نبيل

فشل لاعبو التانغو في الظهور بالمستوى المتوقع خلال مباراة منتخب الأرجنتين ضد فنزويلا الودية بالأمس، التي أُقيمت على ملعب “واندا ميتروبوليتان”، ليخسر البيسيليستي بثلاثية مقابل هدف.

وانتهت مباراة منتخب الأرجنتين ضد فنزويلا بهزيمة التانغو بنتيجة 3/1، وسجل الأهداف خوسيه سولومون، جون موريلو، وجوزيف مارتينيز في الدقائق 6، 44 و76، وأحرز هدف البيسيليستي لوتارو مارتينيز من ركلة جزاء في الدقيقة 53.

وأشارت شبكة الإحصائيات “سكواكا”، إلى أن التانغو حقق رقمًا سلبيًا في مباراة منتخب الأرجنتين ضد فنزويلا الودية، حيث إنها المواجهة الثانية التي يخسرها أمام المنتخب الفنزويلي طوال لقاءاتهم السابقة، بعد سلسلة من النتائج الإيجابية.

وقبل اللقاء الودي بالأمس، لعب منتخب الأرجنتين ضد فنزويلا 23 مباراة، فاز التانغو في 20 مواجهة، وهُزم مرة واحدة فقط، وانتهت مباراتين بالتعادل الإيجابي، خلال تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2018.

وحقق التانغو رقمًا سلبيًا آخر في مباراة منتخب الأرجنتين ضد فنزويلا الودية، حيث إنها المرة الأولى التي يخسر البيسيليستي أمام المنتخب الفنزويلي بفارق هدفين، وفقًا لشبكة “سكواكا”.

وشهدت مباراة منتخب الأرجنتين ضد فنزويلا الودية عودة النجم ليونيل ميسي للمشاركة في المباريات الدولية، بعد فترة غياب دامت لـ8 أشهر، حيث إنه أبدى رغبته في الحصول على راحة بعد الخروج من دور الـ16 في مونديال 2018.

وغاب ميسي عن المشاركة مع التانغو طوال الفترة الماضية، وجاءت مشاركته في مباراة منتخب الأرجنتين ضد فنزويلا الودية باهتة، حيث لم يظهر بالمستوى المتوقع؛ وإنقاذه من الهزيمة، لتُهاجمه الجماهير.

وتعرض ميسي للإصابة في مباراة منتخب الأرجنتين ضد فنزويلا بالأمس، ليتأكد غيابه عن مواجهة المغرب الودية، حيث أعلن برشلونة عن عودته إلى الفريق لاستكمال التأهيل والعلاج.