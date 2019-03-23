منتخب مصر لا يعرف التعادل ضد النيجر

المواطن - مروة نبيل

يلعب منتخب مصر ضد النيجر اليوم، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أمم إفريقيا 2019.

وتُعد مباراة منتخب مصر ضد النيجر اليوم، هي الثانية للفراعنة في النيجر، والخامسة في تاريخ لقاءات المنتخبين على الصعيدين الرسمي والودي.

وتمكن الفراعنة من الفوز في 3 مواجهات سابقة جمعت منتخب مصر ضد النيجر قبل مباراة اليوم، وهُزم في لقاء وحيد، ولم تنتهي أي مواجهة بالتعادل.

ولعب منتخب مصر ضد النيجر للمرة الأولى في التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أمم إفريقيا 2012، وأُقيمت المواجهة في النيجر وخسر الفراعنة تحت قيادة حسن شحاتة بنتيجة 1/0.

ونجح الفراعنة في الفوز بمباراة منتخب مصر ضد النيجر في التصفيات ذاتها بثلاثية دون رد سجلها مروان محسن هدفين، ومحمد صلاح، وهي المواجهة التي شهدت لعب أصحاب الأرض بالمنتخب الأولمبي بعد إقالة حسن شحاتة.

وكانت المباراة الثالثة التي لعبها منتخب مصر ضد النيجر ودية، وأُقيمت في فبراير عام 2012، وفاز الفراعنة بهدف دون رد سجله النجم حسني عبدربه من ركلة جزاء، وكان هذا اللقاء تحت قيادة الأميركي بوب برادلي.

وفي رابع مواجهات منتخب مصر ضد النيجر خلال التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2019، حقق الفراعنة فوزًا عريضًا بسداسية دون مقابل، وكانت هذه المواجهة الأولى للمدرب الحالي خافيير أجيري.

وسجل سداسية منتخب مصر ضد النيجر في هذه المباراة، محمد صلاح هدفين، وهدف لكل من مروان محسن، أيمن أشرف، صلاح محسن ومحمد النني.