منشآت تطلق بيبان الشرقية لإرساء التكامل بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

المواطن - واس

تنظم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” ملتقى بعنوان “بيبان الشرقية”، بحضور معالي وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة المنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور ماجد بن عبدالله القصيبي، بتاريخ 3 ابريل القادم لمدة أربعة أيام وذلك في مركز معارض الظهران الدولية “اكسبو” في الدمام.

ويهدف الملتقى إلى إرساء التكامل بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة وتعزيز البنية المؤسسية لها على مواجهة التحديات وزيادة قدراتها التنافسية عالمياً، إضافة إلى مناقشة السياسات والمعايير التي تمكن المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومساندتها بما يتناسب مع أهميتها.

ويعمل الملتقى على إنشاء شراكات متخصصة في التمويل وتفعيل دور البنوك وصناديق الإقراض إلى جانب العمل على إزالة المعوقات الإدارية والمالية التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى وضع برامج ومبادرات لإيجاد فرص استثمارية للمنشآت ومناقشة وضع حاضنات التقنية والأعمال.

ويعدّ الملتقى منصة شاملة تقدم حلولاً عملية لتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المملكة والعمل على تحفيز الابتكار للمساهمة في إمداد السوق المحلي بأفكار إبداعية تحقق عائدات مجزية للاقتصاد الوطني بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030.