منشآت ولجنة وافي توقعان اتفاقية لدعم وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة

المواطن - الرياض

وقعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منشآت ولجنة البيع والتأجير على الخارطة “وافي” في جدة يوم أمس اتفاقية تعاون لتبادل المعلومات والبيانات والدراسات والبحوث والتقارير في مجال ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

يأتي ذلك لتمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من التطور والازدهار وجعل هذا القطاع محركاً أساسياً للتنمية الاقتصادية وممكّناً لتحقيق رؤية المملكة 2030.

ووقع الاتفاقية محافظ منشآت المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد والمشرف العام على وكالة التطوير العقاري بوزارة الإسكان رئيس لجنة البيع والتأجير على الخارطة محمد بن سعود الغزواني بحضور وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل ووزير تطوير البنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور المهندس عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي ووزير الإسكان في مملكة البحرين المهندس باسم بن يعقوب الحمر.

وتأتي الاتفاقية بهدف تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة على التطوير العقاري عن طريق البيع على الخارطة، حيث تعتبر كل مساحة بناء من خمسة آلاف وأقل صغيرة وكل مساحة بناء من آلاف وأقل متوسطة، كما يُمكن لصاحب الأرض أن يتضامن بالمشروع من المطور العقاري حيث يتم تمويل المشروع عن طريق البيع على الخارطة، بالإضافة إلى أن الاتفاقية تتضمن مناقشة وتطوير معايير تأهيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومناقشة واعتماد تصميم رخص المطورين للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

واتفق الطرفان على التعاون في إقامة الفعاليات والمعارض والمؤتمرات والندوات التعريفية والتوعية وورش عمل في مجال ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما اتفقا على مناقشة تنفيذ برنامج متكامل لدورات تدريبية تكاملية وتقديم خدمات استشارية وإرشادية.

الجدير بالذكر أن لجنة البيع والتأجير على الخارطة أصدرتْ مؤخرًا القواعد المنظمة لنشاط البيع على الخارطة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تهدف من خلالها إلى خفض تكاليف التطوير العقاري على الخارطة وتحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة للاستثمار في التطوير العقاري وتحفيز شركات التطوير العقاري في تطوير المحافظات ومراكز المناطق العمرانية.