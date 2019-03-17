منقية سلطان بن زايد تفوز بالمركز الأول في منافسات الهجن الأصايل

منقية سلطان بن زايد تفوز بالمركز الأول في منافسات الهجن الأصايل

2019/03/17
الساعة 8:11 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - حمد الجمهور - الصياهد

أعلنت اليوم لجان التحكيم في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثالثة، أولى نتائج منافسات مزاين الهجن الأصايل وتحديدًا فئتي (أصايل جمل 25 – محليات) العام والخاص حيث جاءت في المركز الأول لفئة العام منقية الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، فيما أتت في المركز الثاني منقية الشيخ سيف بن خليفة آل نهيان، وحلت في المركز الثالث منقية عبدالعزيز محمد القحطاني.

وتوجت بمنافسات فئة الخاص منقية سالم يحيى المنهالي، وذهب المركز الثاني من نصيب منقية عيد حربي المنهالي، وكان المركز الثالث لمنقية سلطان أحمد المنهالي.

من جهة أخرى، تستكمل غدًا جولات مزاين الهجن الأصايل بعروض بفئة (أصايل جمل 25 – مهجنات) بعد أن تجاوزت المنقيات المشاركة الفحوصات الطبية، وفحوصات تأكد خلوها من العبث.

وكانت لجان التحكيم الأولية قد استقبلت اليوم في الفرديات المشاركة في منافسات مزاين الهجن الأصايل وتحديداً فئة (أصايل – فردي دق) بفئاتها الثلاث مهجنات ومحليات وحراير، تمهيدًا لإجراء الفحوصات الطبية لها غدًا الاثنين قبل دخولها المنافسات بعد غدٍ الثلاثاء.



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