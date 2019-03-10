من هو محمد أشتية رئيس الحكومة الفلسطينية الجديد ؟

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كلف الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، القيادي في حركة فتح محمد أشتية بتشكيل حكومة جديدة خلفًا لحكومة رامي الحمد الله.

والمعروف أن أشتية سياسي واقتصادي فلسطيني ولد في نابلس عام 1958، وعمل وزيراً للأشغال العامة والإسكان، ووزيراً للمجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار ،المفوض المالي والاقتصادي ،ويحمل شهادة الدكتوراه في التنمية الاقتصادية من جامعة ساسكس البريطانية كما عمل أستاذاً وعميداً في جامعة بيرزيت وله العديد من المؤلفات في الاقتصاد والسياسة.

يشغل محمد أشتية منصب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح منذ عام 2009 وشارك في العديد من المبادرات والقرارات والمواقع المهمة سياسياً وتنموياً.

وترأس محمد أشتية الوفد الفلسطيني للمفاوضات المتعددة الأطراف المتعلقة بالتعاون الاقتصادي الإقليمي REDWG التي تناولت مواضيع التجارة والمالية والبنية التحتية والسياحة في منطقة الشرق الأوسط. إضافة إلى ذلك، اشترك محمد أشتية في المفاوضات التي جرت مع إسرائيل حول الانتخابات التشريعية في فلسطين بصفته السكرتير العام للجنة الانتخابات الفلسطينية التي أشرفت على الانتخابات الرئاسية والتشريعية والتي جرت في يناير عام 1996.

له أكثر من 23 مؤلفًا منها، عين كارم: قرية فلسطينية مدمرة عام 1982 ومرض الشهادة الجامعية عام 1983 والبعد السياسي لبنك التنمية للشرق الأوسط عام 1998 ورؤية من أجل فلسطين عام 2005 وغيرها.

حصل على وسام الفارس من الدرجة الأولى مقدم من الرئيس الفرنسي جاك شيراك في 31 أيار 1997.