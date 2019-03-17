من يقصد حمدالله في احتفاليته بالهدف الرابع ؟

المواطن - طارق سعد

أثارت احتفالية المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر بهدفه الرابع في شباك الوحدة، عديداً من ردات الفعل في مواقع التواصل الإجتماعي وأوساط كرة القدم السعودية.

ووجه حمدالله احتفاليته نحو كاميرا النقل التلفزيوني، في اشارة لرسالة يود ايصالها لمنتقديه وخصومه مطالباً اياهم بالصمت.

وبعد هدف الفوز على الإتفاق في الجولة الماضية، دار جدل تحكيمي مثير حول صحة الهدف الذي سجله المغربي للنصر من عدمه، ثارت معه حفيظة الهلاليين كون منافسهم النصر تقدم خطوة في سباق الصدارة الذي تقلص إلى 4 نقاط، بعد تعثر الهلال ضد الوحدة بالتعادل الإيجابي.

وبعد لقاء الوحدة البارحة، صرح مهاجم النصر عبدالرزاق حمدالله تلفزيونياً أنه يثق كثيراً في امكانياته ولو تم الغاء هدف له لأي سبب، سيسجل أهداف اخرى.