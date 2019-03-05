من يُحرز الهدف 500 في دوري محمد بن سلمان للمحترفين؟

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير تسجيل الهدف رقم 500 في منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال منافسات الجولة الـ23.

وشهد كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين تسجيل 495 هدفًا خلال 22 جولة، بمعدل 2.81 هدف في المباراة، بمعدل 1.55 هدف داخل الأرض، و1.26 هدف خارج الأرض، وذلك وفقًا لإحصائية موقع الدوري السعودي للمحترفين.

وخاض 16 فريقًا 176 مباراة حتى الآن في منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وجاءت الأهداف عن طريق 165 لاعبًا سواء مباشرة أو غير مباشرة “خطأ في مرماهم”.

ويتصدر نجم التعاون، لياندر تاوامبا قائمة هدافي كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 18 هدفًا، وبفارق هدف عن نجم الهلال، بافيتيمبي غوميز، ثم النصراوي عبدالرازق حمد الله والأهلاوي عمر السومة بـ15 هدفًا لكل منهما.

ويُعد الكاميروني تاوامبا، الفرنسي غوميز والمغربي عبدالرزاق حمد الله الثلاثي الوحيد الذي نجح في هز شباك 10 فرق مختلفة في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.