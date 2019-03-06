مهمة صعبة أمام اتحاد القدم .. وطريق واحد للخروج من الأزمة

المواطن - محمد سمعة

تحدث الإعلامي الرياضي بتال القوس عن الخطة القادمة للاتحاد السعودي لكرة القدم من أجل تنظيم المباريات المتبقية في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين.

وكتب بتال القوس تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر قائلًا: ما يخطط الاتحاد السعودي لعمله وهو تقديم الأدوار المتبقية من كأس الملك إلى أبريل وتأجيل جولتين من الدوري إلى رمضان، يبدو الحل الأفضل المتاح حاليًا.

وأضاف: مواعيد نهائي كأس الملك مرتبطة بمواعيد أهم بالتأكيد من كل أجندة الموسم، ولذلك من هنا تأتي فكرة التعديل، وإذا استمر الفارق في سباق الدوري كما هو بالنقاط، قد تتحول آخر جولتين لمباريات هامشية غير مؤثرة.

وأكمل القوس تغريداته قائلًا: إذا تغير الفارق في السباق فإن الأندية المتنافسة سيخف عليها الضغط في المباريات بختام كأس الملك، وعلى المستوى الشخصي لا أحبذ المنافسات الرياضية في رمضان لأسباب تتعلق بحياة الرياضي السعودي في هذا الشهر الكريم، ولكن هناك أخطاء كبيرة وقعت في هذا الموسم وأجندته، ومن الطبيعي قبول ما لا يقبل لتعديلها، والأهم من ذلك هل بدأ اتحاد القدم تحديد أجندة الموسم المقبل، وبالذات موعد البداية حتى لا نقع في نفس أخطاء الموسم الجاري.

ويذكر أن عبد الإله مؤمنة رئيس لجنة المسابقات في اتحاد القدم صرّح بأنه لم يتقدم نادي الهلال أو النصر بطلب تأجيل ديربي الرياض بين الفريقين في الدوري، مضيفًا أنه يُوجد اقتراح ولكن بعد موافقة الهلال والنصر والأهلي والاتحاد بتقديم مواعيد مباريات كأس الملك خاصة مباريات دور الثمانية وتأخير إحدى جولات الدوري.