مواطن يشكو التأخر غير المبرر لطرد بريدي من أحد رفيدة إلى الرياض

المواطن - فهد القحطاني - أحد رفيدة

شكا مواطن من فقدان طرد بريدي ما بين بريدي أحد رفيدة والرياض، مطالبا بالتحقيق في أسباب تأخر وصول الطرد.

وقام المواطن خالد القحطاني بالتوجه إلى بريد أحد رفيدة الأحد الماضي وتم إرسال الطرد البريدي عبر خدمة البريد الممتاز برسوم ٦٣ ريالا على أمل أن يصل سريعا إلى الجهة الحكومية المختصة في مدينة الرياض ولكن وحتى اللحظة لم يصل رغم أهمية ما يحتويه، حسب قوله.

وقال القحطاني: “يؤسفني هذا الإهمال الكبير وعدم التعامل السريع من قبل الجهة المعنية، حيث قمت بعدة اتصالات نظراً لتأخيره ولكن لم ينتج عنها أي فائدة.

وناشد المواطن الجهات المعنية بالتحقيق مع المتسبب في تأخيره حتى اللحظة، مضيفا هذا الحال لم نعتد عليه في البريد السعودي الذي عودنا على المصداقية والسرعة في إيصال طرود الخدمة الممتازة في وقتها السريع والتعامل الراقي مع عملائه.