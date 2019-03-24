موبايلي تعلن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس بالرياض

المواطن - الرياض

أعلنت شركة موبايلي عبر موقعها الإلكتروني توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس بالرياض، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، بمسمى (أخصائي مهني المنتجات الصوتية والخدمات، وأخصائي مهني أبحاث السوق).

واشترطت الشركة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً لطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- أخصائي مهني المنتجات الصوتية والخدمات (VAS Product Specialist Professional):

– درجة البكالوريوس في تخصص التسويق أو ما يعادله.

– خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجالات ذات صلة موضحة برابط التقديم أدناه.

2- أخصائي مهني أبحاث السوق (Market Research Specialist Professional).

– درجة البكالوريوس في تخصص التسويق أو أبحاث السوق أو تقنية المعلومات.

– خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال ذات صلة.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والتفاصيل وللتقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا