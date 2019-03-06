موجة سخط بعد ضرب قاض لبناني في المحكمة

المواطن - متابعة

تعرض قاض لبناني للضرب في محكمة الاستئناف الدرزية الأمر الذي تسبب في موجة من السخط والاستنكار لهذه الواقعة.

ونشط الدروز عبر مواقع التواصل للتنديد بهذه الواقعة مطالبين بحمايتهم وحماية رموزهم والتدخل لمعاقبة المتورطين في هذا الأمر.

واستنكر وليد جنبلاط رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي هذا الحادث بالقول :” أيا كانت الملابسات حول الالتباس الذي جرى في المحكمة المذهبية الدرزية فإن الأمر لا يعالج إلا بالهدوء والحوار والاعتذار عند الضرورة من الفريقين .أما مبدأ التشكيلات الذي كان قد طرحه الشيخ فيصل ناصر الدين فهو ضروري لحسن أداء القضاء”.

بدوره قال رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان: ” من رداءة الزمن أن تصل الأمور إلى هذا الدرك الفظيع من الانحطاط الأخلاقي والأدبي في أهم مؤسسات الطائفة وهي محكمة الاستئناف… من المعيب ما يحصل على كافة الأصعدة من مشيخة عقل ومجلس مذهبي وأوقاف”.